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شؤون فلسطينية

العبادلة يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب تأخير نتائج فحص (كورونا) بغزة

العبادلة يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب تأخير نتائج فحص (كورونا) بغزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن-عوض أبو دقة
كشف مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة بغزة د.رامي العبادلة، اليوم الإثنين، عن السبب في تأخير نتائج فحوصات (كوفيد-19)، خلال الأيام الأخيرة.

وقال العبادلة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" :"التأخير في نتائج الفحوصات ناجمٌ عن خلل فني أصاب بعض الأجهزة بالمختبر المركزي، وأعاق عملية إنجاز الفحوصات في موعدها المحدد".

وأضاف "تجاوزنا هذا الخلل بحمد الله، والمختبر يعمل الآن بصورة طبيعية، ولكن توجد فحوصات متراكمة، نحاول إنجازها بأسرع وقت ممكن، ونأمل أن يتم ذلك خلال اليومين القادمين".

ولفت العبادلة إلى وجود فحص سريع (RAT) في كافة المستشفيات بقطاع غزة، وبعض مراكز الرعاية الأولية وعيادات وكالة الغوث الدولية (أونروا)، وبإمكان المخالط الذي تظهر عليه أعراض، أن يُجري هذا الفحص، موضحاً أن النتيجة تظهر مباشرةً.

وتابع :"إذا كانت نتيجة الفحص السريع (RAT) - وهي اختصار ل Rapid antigen test - إيجابيةً فهي مؤكدة بنسبة 100%، أما لو كانت النتيجة سلبية، يكون في هذه الحالة بحاجة لفحص (PCR)، وبهذا يُخفف الضغط كثيراً عن المختبر".

ومن المعروف أن اختبار (RAT)، أو ما يُعرف بالاختبار السريع، هو اختبار تشخيصي سريع يكتشف بشكل مباشر وجود أو عدم وجود الفيروس المسبب لـ (كوفيد-19).

ومن المعلوم أن الاختبارات السريعة، هي نوع من اختبارات التدفق الجانبي التي تكتشف البروتين، وتميزه عن الاختبارات الطبية الأخرى التي تكشف عن الأجسام المضادة أو الحمض النووي.

وبحسب العبادلة فإن فحص (RAT) السريع، عبارة عن مسحة من الأنف، تُشبه تماماً مسحة (PCR).

ونوه إلى أن عيادات (أونروا) تستقبل المواطنين واللاجئين على حدٍ سواء، بموجب اتفاق مع وزارة الصحة بغزة.

وفي سؤاله عن توصيفه للحالة الوبائية في غزة، بيَّن العبادلة أنها في حالة تصاعد ملحوظ، محذراً في ذات الوقت المواطنين من خطورة عدم الالتزام بتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية، والتراخي في إتباع إجراءات السلامة العامة والوقاية.

وعن تقييمه للارتفاع في الحالات الخطيرة والحرجة، قال العبادلة: "لغاية الآن لم يُسجل نفس الرقم السابق في الموجة الأولى؛ حيث وصلنا ل238 حالة خطيرة وحرجة، ونحن نتحدث الآن عن 186 حالة".

وحول ما يميز هذه الموجة من الوباء، أشار مدير وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، إلى أنها سريعة الانتشار، موضحاً وجود حالات من الطفرة البريطانية من (كورونا) بالقطاع.

وزاد العبادلة :"لوحظ أن الموجة الثانية تُصيب الأطفال والشباب أكثر من كبار السن"، منوهاً إلى أن الأعراض هي ذاتها التي كانت تظهر على المصابين في الموجة الأولى، وعليه فإن البروتوكول العلاجي لم يتغير.

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