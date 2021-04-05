"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في الهند

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توفر

منح دراسية في الهند للعام الدراسي 2021 - 2022، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات مختلفة.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.