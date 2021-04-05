الجامعة الإسلامية تصدر إعلاناً بخصوص الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الثاني





تهديكم الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة أطيب التحيات، ونظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، وبناءً على توصيات الجهات المختصة، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فإننا نفيدكم بأنه تقرر عقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا (منزليًا) للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م وذلك لمساقات (متطلبات الجامعة، الكلية، التخصص) وفقاً للمواعيد المرفقة: مــلاحـظـة: سيتم موافاتكم لاحقًا بمواعيد تفصيلية للاختبارات النصفية. داعين الله أن يحفظ أهلنا وشعبنا من كل سوء مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، الشئون الأكاديمية‎









وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: