الجامعة الإسلامية تصدر إعلاناً بخصوص الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الثاني

الجامعة الإسلامية تصدر إعلاناً بخصوص الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الاثنين، إعلاناً بخصوص الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م.
أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الاثنين، إعلاناً بخصوص الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م.
وقررت الجامعة الإسلامية عقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا (منزليًا) للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م وذلك لمساقات (متطلبات الجامعة، الكلية، التخصص).
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تهديكم الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة أطيب التحيات، ونظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، وبناءً على توصيات الجهات المختصة، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فإننا نفيدكم بأنه تقرر عقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا (منزليًا) للفصل الدراسي الثاني 2020/2021م وذلك لمساقات (متطلبات الجامعة، الكلية، التخصص) وفقاً للمواعيد المرفقة: مــلاحـظـة: سيتم موافاتكم لاحقًا بمواعيد تفصيلية للاختبارات النصفية. داعين الله أن يحفظ أهلنا وشعبنا من كل سوء مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، الشئون الأكاديمية
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