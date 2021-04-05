بيت لحم: مستوطنون يعيدون نصب خيمتين في تقوع

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعاد مستوطنون، اليوم الاثنين، نصب خيمتين في تقوع شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرّح، بأن مستوطنين أعادوا صباح اليوم نصب خيمتين في برية تقوع بحماية قوات الاحتلال، بعد إزالتهما من قبل أصحاب الأرض قبل نحو أسبوع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار أبو مفرّح الى ان نصب الخيم والاعتداءات المتكررة تهدف الى الاستيلاء على الأرض، لإقامة بؤرة استيطانية