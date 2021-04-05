الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة مخالفات سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية العامة في الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه تم تحرير 130 مخالفة سلامة عامة لأصحاب محال تجارية ومواطنين.
وأكدت الشرطة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية العامة للحد من إنتشار المرض والحفاظ على الصحة العامة.
حررت الشرطة مخالفات سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية العامة في الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه تم تحرير 130 مخالفة سلامة عامة لأصحاب محال تجارية ومواطنين.
وأكدت الشرطة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية العامة للحد من إنتشار المرض والحفاظ على الصحة العامة.
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