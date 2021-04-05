جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول تنظيم ثلاث حفلات زفاف في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكانها وفضها وقامت الشرطة بإغلاق قاعة للأفراح وتحرير 18 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، ثلاث حفلات زفاف وقامت بإغلاق قاعة للأفراح لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.