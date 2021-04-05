الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنها قامت بالقبض على 32 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 105 مذكرات قضائية بالإضافة إلى إتلاف 22 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين أصولاً بالإضافة لمخالفة أصحاب المركبات غير القانونية.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في الخليل.