حماس تصدر بياناً بشأن قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح الأسير حسن سلامة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بياناً بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية، رفض ترشح الأسير في سجون الاحتلال، حسن سلامة.





وأعربت حماس عن أسفها البالغ، من قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير سلامة بحجة أنه غير مسـجل في سجل الناخبين، مشيرة إلى أنه معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ ربع قرن من الزمان.





وشددت حماس على أنه كان من الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة.





واستهجنت حماس "هذا الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأسـير سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى".





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:









رام الله - دنيا الوطنتلقينا بأسف بالغ، قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير البطل حسن سلامة بحجة أنه غير مســــــجل في سجل الناخبين، علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان.ولقد شرحنا الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرينا اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات، ونبهنا إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات - كمؤسسة وطنية نعتز بها - على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له.ثم - والتزاماً بالقانون - توجهنا إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء - الذين نشكر لهم وقفتهم- طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية.كان الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً إضافية.وعليه فإن الحركة تستهجن هذا الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأســـــــير المجاهد حسن سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى. وبالرغم من احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى.وفي هذا الصدد فإننا ندعو القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.