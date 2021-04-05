شؤون فلسطينية

فيديو.. مروحيتان أردنيتان تحطان بأرض المقاطعة.. الرئيس عباس يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

فيديو.. مروحيتان أردنيتان تحطان بأرض المقاطعة.. الرئيس عباس يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية
مروحية أردنية في مبنى المقاطعة برام الله
رام الله - دنيا الوطن
غادر الرئيس محمود عباس مدينة رام الله، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى الأردن في طريقه إلى ألمانيا. 

وحطت طائرتان مروحيتان أردنيتان أرض مقر الرئاسة الفلسطينية بمبنى المقاطعة، بمدينة رام الله، لتقل الرئيس والوفد المرافق له.

في السياق، نقلت قناة (الشرق) السعودية، عن مسؤولين فلسطينيين إن الرئيس سيجري فحوصاً طبية روتينية في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين.

وكان الرئيس عباس أجرى عملية في الأمعاء في مستشفى ألماني قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت يقوم بإجراء فحوص روتينية في المستشفى ذاته.

وكشف أحد المسؤولين، وفق القناة، أن الرئيس عباس سيلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال هذه الزيارة التي تستمر أياماً عدة، وسيطلب منها تدخلاً أوروبياً للضغط على إسرائيل، من أجل السماح بمشاركة أهالي القدس في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 22 آيار/مايو المقبل.

وتلقى الرئيس عباس اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في 20 آذار/ مارس الماضي، وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح، والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول الوزارة.


 

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