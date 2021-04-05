رداً على نزال.. حاتم عبد القادر: القدس لن تكون موضوع مساومة أو تفريط بالانتخابات

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القدس- دنيا الوطن

أكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الهيئة الإسلامية العليا، اليوم الإثنين، أن القدس لن تكون موضوع مساومة أو تفريط في الانتخابات التشريعية المقبلة.



جاء ذلك تعقيباً على تصريحات القيادي في حركة حماس محمد نزال، بأن حركته ترفض تأجيل الانتخابات بذريعة القدس.



ووصف عبد القادر هذه التصريحات بأنها ضارة وترسل رسائل خاطئة للاحتلال الإسرائيلي لمنع إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.



وأضاف أنه كان حرياً بالأخ نزال، أن يعتبر القدس هي معركة الانتخابات.



وقال عبد القادر: إن القدس ليست مجرد ذريعة، وإنما تشكل سبباً سياسياً ووطنياً لا يمكن تجاوزه إلا بتجاوز الخطوط الحمراء والسقوط في هاوية "صفقة القرن"، محذراً من أن الانتخابات ستفقد شرعيتها بدون القدس.



وأكد عبد القادر أن مشاركة المقدسيين في الانتخابات داخل مدينتهم ليست مجرد مسألة انتخابية يمكن تجاوزها بإجرائها في ضواحي المدينة وإنما هي مسألة سياسية ذات بعد سيادي بأن تكون القدس جزءاً من الأرض الفلسطينية أو لا تكون.



ودعا إلى موقف وطني جامع واضح وصريح يقوم على رفض المقايضة أو المساومة أو التفريط بالقدس مقابل إجراء الانتخابات.