شؤون فلسطينية

المالكي يخاطب "الرباعية الدولية" لتمكين الانتخابات في القدس

المالكي يخاطب "الرباعية الدولية" لتمكين الانتخابات في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، أمين عام الامم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة انطوني بلينكين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي  جوزيب  بوريل، وذلك لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي.

واطلع وزير الخارجية مكونات الرباعية على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الان للسير قدما في الانتخابات، وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي، وقبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات.

وأشار المالكي وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أهمية عقد الانتخابات، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006).

وشدد على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، ترشحاً وانتخابا ودعاية، تماما كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.

وأضاف: أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تفاهمات أساسها أن الانتخابات ستعقد في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها في مدينة القدس الشرقية، وان موقف القيادة الفلسطينية واضح باتجاه أن الانتخابات دون القدس لن تكون مقبولة.

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