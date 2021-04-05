فلسطين تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم الاثنين، انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، تسجيل 10 حالات وفاة، و2634 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 1242 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 10464 عينة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة.



وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، طولكرم 1، الخليل 3، نابلس 3"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.



وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت، حسب التالي: "قلقيلية 57، جنين 106، طوباس 19، ضواحي القدس 8، طولكرم 52، الخليل 102، سلفيت 40، نابلس 265، بيت لحم 125، رام الله والبيرة 195، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 260.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 199 مصابا في العناية المكثفة، بينهم 58 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 608 مرضى.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 100552، بينهم 11328 تلقوا الجرعتين من اللقاح.