شبان يهدمون خيمة استيطانية بمنطقة وادي المعلق في برية تقوع

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن شبان فلسطينيون اليوم الاثنين، من هدم خيمة استيطانية نصبها المستوطنون بمنطقة وادي المعلق في برية تقوع شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية أن الشبان دخلوا إلى المنطقة المستهدفة بالاستيطان وقاموا بهدم خيمة استيطانية أقيمت الأسبوع الماضي على أراضي البلدة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).