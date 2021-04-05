"الإحصاء" بيوم الطفل الفلسطيني: نصف المجتمع من الأطفال ومعدلات الوفيات تتجه نحو الانخفاض

الفئة العمرية الضفة الغربية قطاع غزة ذكور إناث ذكور إناث 0-4 205,027 196,807 161,606 155,483 5-9 190,664 180,362 144,335 137,905 10-14 176,164 168,136 135,502 129,470 15-17 98,951 95,066 69,492 66,426 المجموع 670,806 640,371 510,935 489,284

مؤشرات سوء التغذية ذكور اناث قصر القامة 8.6 8.8 نقص الوزن 2.6 1.6 الهزال 1.3 1.3

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال، حيث من المتوقع أن يبلغ عددهم دون 18 سنة منتصف العام 2021 في فلسطين نحو 2.31 مليون طفل؛ منهم 1.18 مليون طفل ذكرا، و1.13 مليون طفلة أنثى، وبذلك تشكل نسبة الأطفال في فلسطين نحو 44.2% من إجمالي السكان (42.0% في الضفة الغربية، و47.5% في قطاع غزة).واستعرض الإحصاء في تقرير له أوضاع أطفال فلسطين، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الاثنين، الخامس من نيسان/ ابريل من كل عام، حيث يحيي الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني، بناة الوطن ومورده الأكبر، وثروة المستقبل.عدد الأطفال حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس، منتصف العام 2021وفيما يلي أبرز المعطيات التي وردت في التقرير الاحصائي:خُمس عقود الزواج المسجلة لإناث دون 18 سنةهناك انخفاض في نسبة الزواج المبكر (لمن هم دون 18 سنة) لكلا الجنسين، فقد بلغت نسبة الإناث (دون 18 سنة) اللواتي عقدن قرانهن عام 2019 حوالي 19.3% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام؛ بواقع 19.0% في الضفة الغربية و19.9% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 24%. كما بلغت نسبة الذكور (دون 18 سنة) والذين عقدوا قرانهم عام 2019 حوالي 0.9% من إجمالي الذكور الذين عقدوا قرانهم خلال نفس العام، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 2%.حوالي 13% من الاناث في الفئة العمرية 20-24 سنة تزوجن في سن الطفولةأشارت بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 2019-2020، أن 13.4% من النساء في العمر 20-24 سنة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ (11.4% في الضفة الغربية و16.5% في قطاع غزة) مع العلم أنه صدر مرسوم رئاسي نهاية عام 2019 يمنع زواج الذكور والاناث قبل بلوغهن سن 18 سنة، وقد بدأ العمل فيه بداية عام 2020 لذا فإن البيانات الخاصة بالزواج المبكر الواردة في هذه البيان تظهر السنوات السابقة لعام 2020.معدلات التسرب من المدارس منخفضة في فلسطينبلغ عدد طلبة المدارس للعام الدراسي 2019/2020 في فلسطين حوالي 1.309 مليون طالب وطالبة منهم 1.061 مليون طالب وطالبة في المرحلة الأساسية بواقع 50.7% ذكور مقابل 49.3% إناث، و248 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 45.0% ذكور مقابل 55.0% إناث.وبلغ معدل التسرب في العام الدراسي 2018/2019 حوالي 0.9% بين الذكور مقابل 0.6% بين الإناث، في حين بلغ معدل الرسوب بين الذكور 0.9% مقابل 0.7% بين الإناث وذلك لنفس العام الدراسي.أظهرت البيانات لعام 2019 أن نسبة الأطفال في العمر 7-14 سنة الملتحقين في المرحلة الأساسية، والذين أظهروا مهارات القراءة الأساسية بلغت حوالي 53% (58.0% في الضفة الغربية و47.0% في قطاع غزة)، بواقع حوالي 48% بين الذكور وحوالي57% بين الإناث. فيما أظهرت البيانات أن نسبة الأطفال الملتحقين في المرحلة الأساسية والذين أظهروا مهارات الحساب الأساسية بلغت حوالي 46% لكلا الجنسين (53.7% في الضفة الغربية و36.6% في قطاع غزة).تباين في مشاركة الطلاب في الأنشطة التعليمية عن بعد خلال فترة الإغلاق (آذار_أيار)، 2020 بسبب جائحة كوفيد - 19 (كورونا)تشير البيانات الى ان 51.0% من الاسر في فلسطين التي لديها أطفال (6-18 سنة) وملتحقين بالتعليم قبل الإغلاق شارك أطفالهم في أنشطة تعليمية عن بعد خلال فترة الإغلاق، (53.3% في الضفة الغربية، و48.5% في قطاع غزة) مع وجود تباين واضح في مشاركة الطلاب بين المحافظات، حيث كانت اعلى نسبة مشاركة في محافظة القدس (84.8%)، وأدنى نسبة مشاركة في محافظة الخليل (38.9%).عدم وجود انترنت سبب لحرمان أطفال حوالي نصف الأسر من المشاركة في التعليم عن بعد خلال فترة الإغلاق (آذار_أيار)، 2020 بسبب جائحة كوفيد - 19 (كورونا)48.5% من الاسر أشارت الى ان عدم توفر الانترنت في المنزل حال دون مشاركة الأطفال في الأنشطة التعليمية خلال الإغلاق، و21.6% بسبب عدم قيام المدرسين بتنفيذ أنشطة تعليمية، و13.3% من الاسر كان عدم مشاركة اطفالهم عائد لعدم رغبة الطفل في تنفيذ الأنشطة التعليمية عن بعد.معدلات وفيات الاطفال والرضع تتجه نحو الانخفاضبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في دولة فلسطين حوالي 14 طفلاً لكل ألف ولادة حية خلال الفترة 2015-2019 (حوالي 15 طفلاً في الضفة الغربية وحوالي 14 طفلاً في قطاع غزة). من جانب آخر بلغت معدلات وفيات الرضع 12 طفلاً لكل ألف ولادة حية لنفس الفترة (12 طفلاً في الضفة الغربية و13 طفلاً في قطاع غزة).زيادة نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من قصر القامة ونقص الوزن8.7 % من الأطفال دون سن الخامسة في فلسطين يعانون من قصر قامة بصورة متوسطة أو حادة ( 8.5% في الضفة الغربية و9.0% في قطاع غزة) وذلك للعام 2019. مقارنة بـ 7.4% عام 2014 أي بارتفاع نسبته 17.6%.2.1 % من الأطفال في فلسطين في العام 2019 دون سن الخامسة يعانون من نقص أوزانهم بالنسبة لأعمارهم، دون وجود فوارق بين الضفة الغربية وقطاع غزة. مقارنة بـ 1.4% عام 2014 أي بارتفاع نسبته 50%.1.3 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال (1.7% في الضفة الغربية و0.8% في قطاع غزة). ويلاحظ ثبات هذه النسبة مقارنة بعام 2014 اذ بلغت 1.2%.نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حسب وضعهم التغذوي وحسب جنس الطفل، 2019- 2020الإعاقة بين الاطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربيةأشارت قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2020، أن 1.2% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة لديهم على الأقل أحد أشكال الاعاقة بواقع (1% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة)، و1.5% من الاطفال الذكور مقابل 0.8% من الطفلات الاناث.2.3 % من الأطفال في فلسطين هم أيتام2.3% من الأطفال في العمر (0-17 سنة) هم أيتام (سواء بوفاة الأب أو وفاة الأم أو بوفاة الاثنين معاً)؛ )2.0% في الضفة الغربية و2.7% في قطاع غزة(. في حين ان 2.2% من الأطفال من عمر (0-17 سنة) يعيشون مع الأم فقط وآباؤهم على قيد الحياة بواقع )1.8% في الضفة الغربية و2.7% في قطاع غزة(، وذلك حسب بيانات العام 2019.بينما بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع الأب وأمهاتهم على قيد الحياة 1.0% في فلسطين (0.6% في الضفة الغربية و1.5% في قطاع غزة).الطفلات الاناث يسرن على المسار الصحيح نمائيا أكثر من الأطفال الذكورأشارت البيانات لعام 2019 أن 83.9% من الأطفال في العمر(3-4 سنوات) يسيرون على المسار الصحيح نحو التطور والنماء (84.2% في الضفة الغربية و83.4% قطاع غزة)، وبلغت نسبة الطفلات الإناث اللواتي يسرن على المسار الصحيح نمائياً 86.2% مقارنة بـ 81.7% للأطفال الذكور. أما حسب نوع التجمع فبلغت 84.2% لأطفال الحضر و82.8% لأطفال الريف و82.1% لأطفال المخيمات.مؤشر التنمية للطفولة المبكرة حسب خصائص خلفية 2019ويوضح تحليل المجالات الأربعة لنماء الطفل أن ما نسبته 98.8% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح في المجال الجسدي/البدني، وأن نحو 92.8% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح في مجال التعلم، أما في مجال معرفة القراءة والكتابة – مبادئ الحساب بلغت النسبة 38.4% وفي المجال (الاجتماعي- الانفعالي/العاطفي) بلغت 81.9%.بلغ مؤشر التنمية المبكرة للطفولة 90.9% للأطفال في العمر4 سنوات، مقارنةً بـ 77.8% بين الأطفال في العمر3 سنوات؛ لأن الأطفال يتقنون المزيد من المهارات مع تقدم العمر. ويشاهد مستوى مرتفع لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بين الأطفال الذي ينتظمون في رياض الأطفال (التعليم ما قبل المدرسة) بواقع 92.1%، مقارنة مع 79.5% بالنسبة إلى أولئك الأطفال الذين لا ينتظمون في رياض الأطفال.140 طفلا أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيليأشارت بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2021 نحو (4,500) أسير، منهم (140) طفلاً، شكلوا ما نسبته 3.1% من اجمالي عدد الأسرى، حيث ما زالوا رهن الاعتقال محرومون من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.9 أطفال ارتقوا شهداء خلال العام 2020استناداً إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفالفي فلسطين، ارتقى 9 أطفال شهداء خلال عام 2020، وكانت حصيلة الأطفال الشهداء 28 طفلاً خلال العام 2019.اقل من خُمس الإصابات بكورونا في فلسطين بين الاطفال 18 سنة فأقلبلغت نسبة الأطفال 18 سنة فأقل حتى تاريخ 30/03/2021 وأصيبوا بفيروس كورونا 14.1% من إجمالي المصابين في فلسطين(50.8% منهم ذكور و49.2% منهم إناث). وعند توزريعهم حسب الفئات العمرية 52.7% منهم أعمارهم (13-18) سنة، و30.4% أعمارهم (6-12) سنة، و16.9% أعمارهم (0-5) سنوات.