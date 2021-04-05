شؤون فلسطينية

"التنمية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة

"التنمية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ممثلة بوكيل الوزارة داود الديك، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة ممثلة برئيس مجلس الإدارة صفية العلي، وحضر حفل التوقيع مدير عام الاشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج، ورجاء نيروخ وفدوى محارمة من الادارة الاعامة، وفراس جابر مدير مرصد السياسات الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون والشراكة في مجال الرعاية والتمكين للنساء من ذوات الاعاقة ودمجهم في المجتمع المحلي.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك أن الوزارة وانسجاماً مع توجهاتها وبرامجها الجديدة في تقديم الدعم والرعاية والتمكين للفئات المهمشة، تبذل جهوداً كبيرة ومميزة في حماية ورعاية وتمكين النساء خاصة ذوات الاعاقة، كونها هي من تتحمل مسؤولية الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الدعم للمؤسسات التي تهتم بهم.

وأوضح أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة النساء منهم، ودمجهن في مجتمهن المحيط، وأشاد بالدور الكبير التي تقوم به جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء وخاصة ذوات الاعاقة للحصول ودعمهن لنيل كافة حقوقهن.

بدورها اعربت صفية العلي مدير جمعية نجوم الأمل عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة التي ستعزز أواصر التعاون في مجال حماية وتمكين النساء ذوات الاعاقة، وأكدت حرص الجمعية على تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية.


أخبار ذات صلة

حماس تصدر بياناً بشأن قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح الأسير حسن سلامة

حماس تصدر بياناً بشأن قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح الأسير حسن سلامة

فيديو.. مروحيتان أردنيتان تحطان بأرض المقاطعة.. الرئيس عباس يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

فيديو.. مروحيتان أردنيتان تحطان بأرض المقاطعة.. الرئيس عباس يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

الهباش: الانتخابات ليست الحل السحري لإنهاء الانقسام وأحترم موقف الجهاد الإسلامي

الهباش: الانتخابات ليست الحل السحري لإنهاء الانقسام وأحترم موقف الجهاد الإسلامي

رداً على نزال.. حاتم عبد القادر: القدس لن تكون موضوع مساومة أو تفريط بالانتخابات

رداً على نزال.. حاتم عبد القادر: القدس لن تكون موضوع مساومة أو تفريط بالانتخابات

المالكي يخاطب &#34;الرباعية الدولية&#34; لتمكين الانتخابات في القدس

المالكي يخاطب "الرباعية الدولية" لتمكين الانتخابات في القدس

&#34;الوطني&#34;: الانتخابات وسيلة لتثبيت الحقوق ويجب أن تكون القدس بقلب العملية الانتخابية

"الوطني": الانتخابات وسيلة لتثبيت الحقوق ويجب أن تكون القدس بقلب العملية الانتخابية

فلسطين تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

&#34;الإحصاء&#34; بيوم الطفل الفلسطيني: نصف المجتمع من الأطفال ومعدلات الوفيات تتجه نحو الانخفاض

"الإحصاء" بيوم الطفل الفلسطيني: نصف المجتمع من الأطفال ومعدلات الوفيات تتجه نحو الانخفاض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34; بيوم الطفل الفلسطيني: نصف المجتمع من الأطفال ومعدلات الوفيات تتجه نحو الانخفاض

"الإحصاء" بيوم الطفل الفلسطيني: نصف المجتمع من الأطفال ومعدلات الوفيات تتجه نحو الانخفاض

&#34;التنمية&#34; توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة

"التنمية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة

العالول ينعى آخر شعراء الثورة الفلسطينية المفكر عز الدين المناصرة

العالول ينعى آخر شعراء الثورة الفلسطينية المفكر عز الدين المناصرة

الخارجية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي في الأغوار

الخارجية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي في الأغوار

غزة: وقف إصدار أوامر الحبس &#34;ذمة مالية&#34; لبعد عيد الفطر

غزة: وقف إصدار أوامر الحبس "ذمة مالية" لبعد عيد الفطر

كهرباء غزة: فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس بسبب عطل فني

كهرباء غزة: فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس بسبب عطل فني

الصالحي: الأردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)

الصالحي: الأردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)

&#34;كهرباء غزة&#34;: فصل خط &#34;F8&#34; المغذي لخانيونس بسبب عطل من داخل أراضي 48

"كهرباء غزة": فصل خط "F8" المغذي لخانيونس بسبب عطل من داخل أراضي 48

منوعات

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك &#34;بهستيريا&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك "بهستيريا"

عربي

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

&#34;الفرصة الأخيرة&#34;.. استئناف المفاوضات حول سد النهضة

"الفرصة الأخيرة".. استئناف المفاوضات حول سد النهضة