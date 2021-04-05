"التنمية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم ممثلة بوكيل الوزارة داود الديك، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة ممثلة برئيس مجلس الإدارة صفية العلي، وحضر حفل التوقيع مدير عام الاشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج، ورجاء نيروخ وفدوى محارمة من الادارة الاعامة، وفراس جابر مدير مرصد السياسات الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون والشراكة في مجال الرعاية والتمكين للنساء من ذوات الاعاقة ودمجهم في المجتمع المحلي.وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك أن الوزارة وانسجاماً مع توجهاتها وبرامجها الجديدة في تقديم الدعم والرعاية والتمكين للفئات المهمشة، تبذل جهوداً كبيرة ومميزة في حماية ورعاية وتمكين النساء خاصة ذوات الاعاقة، كونها هي من تتحمل مسؤولية الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الدعم للمؤسسات التي تهتم بهم.وأوضح أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة النساء منهم، ودمجهن في مجتمهن المحيط، وأشاد بالدور الكبير التي تقوم به جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء وخاصة ذوات الاعاقة للحصول ودعمهن لنيل كافة حقوقهن.بدورها اعربت صفية العلي مدير جمعية نجوم الأمل عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة التي ستعزز أواصر التعاون في مجال حماية وتمكين النساء ذوات الاعاقة، وأكدت حرص الجمعية على تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية.