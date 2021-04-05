شؤون فلسطينية

فيديو.. اشتية: بدأنا بتطعيم المعلمين والإداريين بالمدارس تمهيداً لاستئناف الدراسة الأحد المقبل

فيديو.. اشتية: بدأنا بتطعيم المعلمين والإداريين بالمدارس تمهيداً لاستئناف الدراسة الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الوقوف إلى  جانب الأردن ملكاً وحكوماً وشعباً أمام محاولات تستهدف أمن واستقرار الأردن، مشيراً إلى أن العلاقة التاريحية التي تربط الشعبين علاقة دم ومصير مشترك.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 103، أنه اعتباراً من صباح اليوم، نبدأ بتطعيم المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة و(أونروا)، بدءاً من الفئات العمرية الأكبر سناً وانتهاءً بكل الأعمار مع نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك لتمهيد استئناف الدراسة من الصف الأول إلى السادس إضافة الى رياض الاطفال اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضح اشتية أن التطعيم بهذه الآلية جاء تمهيدا لاستئناف الدراسة لطلبة المرحلة الاساسية (من الصف الأول إلى الصف السادس)، إضافة لرياض الأطفال اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق الحادي عشر من نيسان الجاري، وستليها الكوادر التعليمية للمراحل الأخرى، تمهيدا لعودة التعليم الوجاهي بالكامل للمدارس، وفق نظام التعليم المدمج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

 وأضاف: سنقدم المطاعيم في مرحلة لاحقة للكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد حتى نصل الى المرحلة التي نتمكن خلالها من عودة التعليم الجامعي وجاهيا في جميع المؤسسات التعليمية.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للكوادر الأمنية والطبية والصحية لما يبذلونه من جهد في تقديم المطاعيم للمواطنين، وفق البروتوكولات الصحية المعلن عنها، والسهولة التي تتم فيها هذه العملية، للوصول إلى مناعة مجتمعية، تمكننا من العودة الحذرة لممارسة حياتنا في شتى القطاعات بعد أن وجدنا أنفسنا في عزلة طيلة عام كامل.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح فعاليات مؤتمر بعنوان ( كوفيد 19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة)، بعد غد الأربعاء، بمشاركة كافة القطاعات، إضافة إلى الشركاء الدوليين الذين قدموا المساعدات التي أعانتنا على الصمود أمام الفيروس وسلالاته المتحورة.

وقال: سيسلط المؤتمر الضوء على أبرز التحديات والجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء وتقليص مساحة انتشاره.

ونوّه إلى أن دفعات جديدة من اللقاحات المضادة للفيروس ستصلنا خلال الأيام والاسابيع المقبلة، الأمر الذي سيمكننا من مواصلة تقديم المطاعيم للمواطنين بيسر وسهولة، ووفق البروتوكولات الصحية المعلن عنها، من قبل وزارة الصحة.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التخفيفية التي تم الإعلان عنها أمس الأول للحد من تفشي كورونا، بقوله: تستمر هذه الإجراءات الى ما قبل شهر رمضان المبارك، مع استمرار دعوتنا للامتثال للتدابير الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن التجمعات ومنع بيوت العزاء والاحتفالات وغيرها.

 ونوه إلى أن ترتيبات خاصة للشهر الفضيل سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، من شأنها أن تحافظ على صحة الموطنين، وتسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع استمرار عملية التطعيم لضمان تلقي المزيد من المواطنين اللقاحات.

وفي سياق منفصل، هنأ مجلس الوزراء أهلنا المسيحيين بعيد الفصح المجيد، معربا عن امله  بأن يعيده الله عز وجل على شعبنا بالحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.

وفيما يتعلق باكتمال تقديم القوائم الانتخابية طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، والتي بلغت 36 قائمة، أشار اشتية إلى أن هذا يدل على حالة من التعددية، والتعطش لممارسة العملية الانتخابية، في ظل أجواء الحرية والديموقراطية التي تشكل البيئة الحاضنة لتلك العملية.

وبهذا الخصوص، تقدم مجلس الوزراء بالتحية لكل من تقدم للترشح، مؤكدا تقديم كل ما من شأنه تسهيل مشاركة القوائم في العملية الانتخابية في أجواء من الحرية، والشفافية، والديمقراطية، وصولا إلى العرس الديمقراطي في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل، الذي سيكون يوما مهما في الرزنامة الوطنية الفلسطينية، وتكتسب فيه القضية الفلسطينية مناعة جديدة تمكنها من مواجهة التحديات الخارجية، وتجاوُز كل ما ترتب عن حالة الانقسام عبر الشراكة تحت قبة البرلمان، مع المكونات الوطنية التي ستشارك في العملية الديموقراطية.

واستدرك قائلا: نعرف أن أمامنا تحديات كبيرة تتمثل في وصولنا إلى هذه اللحظة التاريخية من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ترشيحا وانتخابا.                                                                                  وأكد أن إصرار كافة القوى على إجراء الانتخابات في القدس سيشكل ضغطا دوليا على إسرائيل لإجبارها على القبول بمشاركة أهلنا في المدينة المقدسة في الانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات التي جرت في الأعوام 96 و2005 و2006.

وتابع: قد أرسلنا عبر وزارة الخارجية رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية نطلب التدخل لإلزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة، وعطفا على ما جرى بالانتخابات السابقة. 

من جانب آخر، أدان مجلس الوزراء عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، من خلال محاولاتها الاستيلاء على منازل المواطنين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إضافة الى التهديد بهدم أحياء كاملة، حيث وجهت اخطارات بالهدم، والاستيلاء على  نحو عشرين ألف وحدة سكنية في المدينة المقدسة، لصالح المستوطنين.

كما أدان اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين في القرى، والبلدات، خاصة اعتداء عشرات المستوطنين امام أعين جنود الاحتلال على المسن وليد الشويكة (75 عاما)، اثناء تواجده بأرضه في قرية جالود جنوبي نابلس.

وعلى صعيد آخر، نعى مجلس الوزراء الشاعر الكبير ابن فلسطين عز الدين المناصرة ، متقدما لأسرته باحر التعازي وصدق المواساة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم: استراتيجية الإيرادات الضريبية، وتعزيز الموازنة ومشروع الالياف الضوئية لتعزيز الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، واستكمال اعمال اللجنة المتعلقة بزهرة الفنجان، وعدد من مشاريع القوانين، إضافة الى تقارير من وزارة الصحة والخارجية والمالية والداخلية والقدس وقطاع غزة، ومناقشة مطالب بعض النقابات، حسب توصيات اللجنة الوزارية.

 


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