مباشر | حوار خاص مع د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية

دولي

إسرائيل: النيابة العامة تتهم نتنياهو باستغلال القوة السلطوية لمنافع شخصية

إسرائيل: النيابة العامة تتهم نتنياهو باستغلال القوة السلطوية لمنافع شخصية
نتنياهو في المحكمة
رام الله - دنيا الوطن
في جديد محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكدت النائب العام في إسرائيل، ليئات بن اري، أن للنيابة أدلة تشير إلى أن رئيس الوزراء كان يفاوض مع أحد أصحاب موقع (والا) الإخباري، شاؤول الوفيتش، في اقتراح رشوة عرضه الأخير على نتنياهو. 

وفي خطاب أطلق الجلسة الأولى من مرحلة الاستماع إلى البينات في المحكمة المركزية بالقدس صباح اليوم، قالت بن اري: إن نتنياهو استغل القوة التي كان يمتلكها بموجب منصبه من أجل التمتع بمنافع حصل عليها من صاحب وسيلة إعلامية وبشكل يصب في خانة مصالحه الشخصية.

يشار إلى أن بعد انتهاء خطاب بن اري، غادر نتنياهو مبنى المحكمة، علما بانه تم إعفاؤه عن حضور الجلسة وقت إدلاء المدير العام السابق لموقع (والا) ايلان يشوعا بشهادته.

هذا وقدمت الحركة من أجل نزاهة الحكم التماسا الى محكمة العدل العليا، طالبة منها إلزام المستشار القانوني، افيحاي ماندلبليت بالإعلان عن عجز نتنياهو عن تولي منصب رئيسًا للوزراء بشكل مؤقت نظرا لأنه يحاكَم حاليا بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد السلطوي. 

وجاء في الالتماس أن هناك مخاوف من الأضرار التي قد تترتب على استمرار حكم رئيس وزراء حينما يحاكم في الوقت ذاته بجرائم جنائية.

ومثل نتنياهو اليوم، أمام قضاة المحكمة المركزية بالقدس، حيث تنطلق مرحلة الاستماع إلى البينات في إطار محاكمته في تهم الفساد الموجهة إليه. 

وبالتزامن مع ذلك، يوصي حزبه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. 

وقد قررت المحكمة يوم الخميس الماضي، إلزام نتنياهو بحضور الجزء الأول من الجلسة التي من المقرر أن تنطق النيابة العامة خلالها بكلمة افتتاحية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

إلا أن القضاة أعفوه من ضرورة حضور الجلسات التي يدلي فيها المدير العام السابق لموقع (والا) الإخباري، إيلان يشوعا بشهادته.

ومن المنتظر إجراء المداولات في هذه المرحلة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وبدأت ضمن محاكمة نتنياهو، عمليا مرحلة قراءة التهم الموجهة إليه، وذلك في آيار/مايو من العام الماضي 2020.

وقبل الشروع في الاستماع لإفادات الشهود، سيتلو المدعي العام ملاحظات افتتاحية كما جرت العادة. ويتم خلالها عرض التهم والادعاءات الرئيسية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي وبعد ذلك تبدأ المحكمة بالاستماع الى إفادات جميع شهود الإثبات.

ومن المتوقع أن تستمر افادات الشهود الرئيسيين في القضايا عدة أيام وحتى أسابيع.

وسيكون الملف الأول الذي سيتم تناوله في مرحلة الإثبات هي ما يعرف بملف "4000"، قضية (بيزك Walla)، وهي قضية يشتبه فيها أن نتنياهو قدم مزايا لمالك شركة "بيزك" وموقع  (Walla)  الاخباري، لشاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية ودودة لنشاطات نتنياهو.

وتضم لائحة الاتهام في محاكمة نتنياهو أكثر من 300 شاهد إثبات، لكن يُقدر أن نصفهم فقط سيتم استدعاؤهم للشهادة في النهاية، ولا يتعين على الدفاع الإعلان الآن عن الشهود الذين سيطلب استدعاءهم.

من ناحيته، فإن نتنياهو ليس مضطرا للإدلاء بشهادته بنفسه امام المحكمة، لكن مثل هذه الخطوة قد تعزز الشكوك ضده، لذلك من المرجح أن يختار الإدلاء بشهادته بنفسه في المرحلة ذات الصلة من المحاكمة، وهي مرحلة الدفاع.

أخبار ذات صلة

الفيضانات تودي بحياة أكثر من 70 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

الفيضانات تودي بحياة أكثر من 70 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

مصرع خمسة أشخاص في غرق عباّرة وسط بنغلاديش

مصرع خمسة أشخاص في غرق عباّرة وسط بنغلاديش

إسرائيل: غانتس يقرر التوصية أمام ريفلين لـ &#34;يائير لابيد&#34; لتشكيل الحكومة المقبلة

إسرائيل: غانتس يقرر التوصية أمام ريفلين لـ "يائير لابيد" لتشكيل الحكومة المقبلة

(كورونا) بالعالم: تراجع ملموس بعدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: تراجع ملموس بعدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية

جونسون يطرح تحديثا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود (كورونا) في بريطانيا

جونسون يطرح تحديثا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود (كورونا) في بريطانيا

نتنياهو يمثل أمام المحكمة في إطار محاكمته بتهم فساد

نتنياهو يمثل أمام المحكمة في إطار محاكمته بتهم فساد

إسرائيل: ريفلين يكلف اليوم أحد أعضاء (كنيست) لتشكيل الحكومة

إسرائيل: ريفلين يكلف اليوم أحد أعضاء (كنيست) لتشكيل الحكومة

(فايزر) تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

(فايزر) تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي في الأغوار

الخارجية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي في الأغوار

غزة: وقف إصدار أوامر الحبس &#34;ذمة مالية&#34; لبعد عيد الفطر

غزة: وقف إصدار أوامر الحبس "ذمة مالية" لبعد عيد الفطر

كهرباء غزة: فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس بسبب عطل فني

كهرباء غزة: فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس بسبب عطل فني

الصالحي: الأردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)

الصالحي: الأردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)

&#34;كهرباء غزة&#34;: فصل خط &#34;F8&#34; المغذي لخانيونس بسبب عطل من داخل أراضي 48

"كهرباء غزة": فصل خط "F8" المغذي لخانيونس بسبب عطل من داخل أراضي 48

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب عقود وزارة الصحة المؤقتة (الطوارئ)

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب عقود وزارة الصحة المؤقتة (الطوارئ)

&#34;التربية&#34; تدعو لحماية حقوق الأطفال في ظل جائحتي الاحتلال و(كورونا)

"التربية" تدعو لحماية حقوق الأطفال في ظل جائحتي الاحتلال و(كورونا)

الكيلة تعلن بدء تطعيم المدرسين للصفوف من الأول وحتى السادس بالضفة

الكيلة تعلن بدء تطعيم المدرسين للصفوف من الأول وحتى السادس بالضفة

منوعات

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك &#34;بهستيريا&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك "بهستيريا"

عربي

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

&#34;الفرصة الأخيرة&#34;.. استئناف المفاوضات حول سد النهضة

"الفرصة الأخيرة".. استئناف المفاوضات حول سد النهضة