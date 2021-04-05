هيئة الأسرى: غداً موعد صرف رواتب الأسرى والمحررين عبر مكاتب البريد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن موعد صرف رواتب الأسرى والمحررين سيكون غداً الثلاثاء عبر مكاتب البريد الفلسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية، ومن خلال مديريات الهيئة في قطاع غزة.



وأوضحت الهيئة أن قرار صرف رواتب الأسرى عبر مكاتب البريد جاء بعد اجتماع جرى بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك بعد رفض البنوك استلام كشوفات رواتب الأسرى والمحررين، بسبب التهديدات الإسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها في حال لم توقف تعاملاتها مع الأسرى والمحررين مصرفياً.



ولفتت الهيئة أن الأسرى المحررين سيتم الصرف لهم عبر مكاتب البريد خلال هذا الشهر، إلى حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات الدولة، ومن التحق بالعمل وتم دمجه في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية سيتم الصرف له عبر المؤسسة التابع لها وباستخدام البطاقات الذكية.



وأضافت أن آلية صرف رواتب الأسرى داخل السجون ستبقى عبر مكاتب البريد، وفيما يتعلق برواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة سيتم استلامها بعد مراجعة مديريات الهيئة في القطاع.