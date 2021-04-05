"الداخلية" بغزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، إعلاناً مهماً بخصوص آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح
وقالت "الداخلية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه نظراً لظروف جائحة (كورونا)، ولتفادي الازدحام في مكتب التسجيل للسفر، تُهيب الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بالمواطنين الكرام باتباع آلية التسجيل الإلكتروني للسفر عبر معبر رفح، من خلال الرابط التالي: https://daleel.moi.gov.ps/
وتؤكد الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني أنه لا داعي للحضور الشخصي لمكتب التسجيل للسفر إلا في حال الاتصال بالمواطن من قبل طاقم الهيئة وطلب حضوره؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، إعلاناً مهماً بخصوص آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح
وقالت "الداخلية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه نظراً لظروف جائحة (كورونا)، ولتفادي الازدحام في مكتب التسجيل للسفر، تُهيب الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بالمواطنين الكرام باتباع آلية التسجيل الإلكتروني للسفر عبر معبر رفح، من خلال الرابط التالي: https://daleel.moi.gov.ps/
وتؤكد الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني أنه لا داعي للحضور الشخصي لمكتب التسجيل للسفر إلا في حال الاتصال بالمواطن من قبل طاقم الهيئة وطلب حضوره؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.
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