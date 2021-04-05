كهرباء غزة: فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس بسبب عطل فني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، فصل خط (F8)، المغذي لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بسبب عطل من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.



وقالت الشركة في تصريح لها، صباح اليوم الاثنين: "يتم حاليا التواصل مع الجهات المختصة لضمان إعادة الخط للخدمة بأسرع وقت ممكن".