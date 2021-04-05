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أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا

أكثر من مليون جرعة لقاح (كورونا) في طريقها إلى ليبيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، عن وصول نحو 1.4 مليون جرعة من لقاح (كورونا) إلى البلاد، قبل 11 نيسان/إبريل الجاري.

وقال في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي: "يوم الأربعاء ستصل الكمية الثانية من اللقاح والبالغة 300 ألف أو 400 ألف جرعة".

وأكد أنه "قبل يوم 11 نيسان/إبريل ستصل مليون جرعة أخرى، وفق برنامج زمني مدروس"، دون تحديد نوعية اللقاح.

وحول آلية توزيع اللقاح قال الدبيبة: "درسنا مع وزارة الصحة آلية توزيع هذا اللقاح"، مؤكدا أنهم لن يستثنوا أحدا من تلقيه.

وأوضح أنه "كانت هناك صعوبات في حفظ الكميات التي تصل"، مستدركا: "اليوم تم الإعداد للحفاظ على أي كمية تصل من لقاح (كورونا)".

وأشار الدبيبة، إلى أن عملية جلب اللقاح تمت وفق لجان متخصصة ودراسات أثبتت نجاح وفعالية هذه اللقاحات بنسبة تتراوح ما بين الـ90 إلى 96%، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).

وفي وقت سابق أمس الأحد، تسلمت ليبيا، 101 ألفا و250 جرعة من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، المضاد لفيروس (كورونا)، هي الدفعة الأولى من نوعها.

وقال وزير الصحة بالحكومة الليبية، علي الزناتي، إن لقاح "سبوتنيك" الذي وصل اليوم جاء عن طريق دولة الإمارات.

ووعدت حكومة الوحدة الوطنية، وفي 13 آذار/مارس الماضي، بتوفير لقاحات (كورونا) لجميع المواطنين والمقيمين بأسرع وقت، مؤكدةً أن توفيرها أولوية.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات (كورونا) في ليبيا، 162 ألفا و294، بينها ألفان و737 وفاة، و149 ألفا و238 حالة تعاف.

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