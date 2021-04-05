تحذيرات في تونس من خطورة زيادة انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) التابعة لوزارة الصّحة في تونس، إن الحالة الوبائية في البلاد خطيرة، محذرة من زيادة ملحوظة بعدد الإصابات.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، عقب اجتماع عقدته اللجنة حول التطورات الأخيرة للوضع الوبائي في البلاد.



وأشارت اللجنة إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بالفيروس، بنسبة 22.9% في الأسابيع الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأكدت "دخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد، ما يصدر عنها سرعة في انتشار الحالات الخطيرة ومزيد من الوفيات".



ولاحظت اللجنة "تراخيا ملحوظا لدى المواطنين في الامتثال للتدابير الوقائية، وهو مصدر التطور السريع لحالات العدوى".



ولفتت اللجنة إلى أنها صنفت 17 ولاية و95 معتمدية (مدينة) ذات مستوى خطر "مرتفع إلى مرتفع للغاية"، كما شددت على "الحاجة إلى اعتماد وتيرة أسرع لعملية التلقيح".



وكان وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، حذر من موجة ثالثة لتفشي فيروس (كورونا) في البلاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالوباء.



وأطلقت تونس حملة التطعيم ضد (كورونا) في 13 من آذار/مارس الماضي، باستخدام لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، حيث تعاقدت على 500 ألف جرعة منه.