قطاع غزة: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 4462 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1561 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، عن تعافي 260 حالة جديدة من مصابي (كورونا)، راصدة حالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 71996 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13033 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 58331 حالة، وإجمالي الوفيات 632 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 186 حالة.