مباشر | حوار خاص مع د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية

شؤون فلسطينية

الصالحي: الأردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)

الصالحي: الأردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لـ(صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
علق بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الفلسطيني على احداث الاردن.

وقال: ان الاردن الشقيق يدفع ثمن موقفه الرافض لنا يسمى ب"صفقة القرن"؛ وما حدث في الاردن ما هو إلا بروفة عما يحضر له في فلسطين أيضا".

وأضاف الصالحي: واهم من يعتقد ان "صفقة القرن" انتهت برحيل ترامب؛ فهي أولا وأخيرا مشروعاً إسرائيلياً استعماريا مستمرا وبالشراكة المباشرة وغير المباشرة مع بعض العرابين العرب".

وأعرب الصالحي عن تضمن شعبنا مع الأردن ودعم استقراره.

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