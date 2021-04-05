ليبيا: رئيس المجلس الأوروبي يناقش ملفي الهجرة و(كورونا)

شارل ميشيل خلال زيارة ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

زار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ليبيا، حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات.



وقال ميشال إثر مقابلته رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة: "سنعمل مع الحكومة الجديدة وندعمها". وشدّد على أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية".



وتابع: أن "التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية (...) هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



من جهة أخرى، أكد شارل ميشال أن الهجرة "موضوع أساسي" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وهذه الأخيرة طريق رئيسي يمر عبره عشرات آلاف المهاجرين القادمين أساساً من دول إفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية.



وأعلن المسؤول الأوروبي أنه سيتم تقديم هبة تتألف من "50 ألف جرعة لقاح" مضاد لـ (كوفيد- 19) إلى ليبيا، التي تسلمت صباح الأحد أول شحنة تحوي 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي.



وحثّ رئيس المجلس الأوروبي "جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعاً" من البلاد.