إسرائيل: غانتس يقرر التوصية أمام ريفلين لـ "يائير لابيد" لتشكيل الحكومة المقبلة

غانتس ويائير لابيد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، التوصية أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، لزعيم حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد لتشكيل الحكومة المقبلة.



ووفق لما ذكرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الاثنين، فإن غانتس دعا جميع قادة كتلة التغيير للتوصية به.



ويجري رفلين، اليوم المشاورات النيابية مع ممثلي الكتل البرلمانية، توطئة لتسمية الشخصية النيابة الأوفر حظا من بين أعضاء (كنيست) لتكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.



وقد أصدر رفلين التعليمات للجهات المهنية في دار الرئاسة ببث هذه المشاورات على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز مبدأ الشفافية.



وينهي رفلين هذه المشاورات مساء اليوم ومن ثم سيعلن عن الشخصية التي ستسلم كتاب التكليف، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).