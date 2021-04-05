دولي

جونسون يطرح تحديثا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود (كورونا) في بريطانيا

جونسون يطرح تحديثا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود (كورونا) في بريطانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يحدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الاثنين، خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف عندما يقوم بتحديث خارطة الطريق الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا).

وسيطرح جونسون تحديثا لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر الدول تضررا خلال الجائحة.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية ومحلات تصفيف الشعر في 12 نيسان/أبريل بإنجلترا، في الوقت الذي سيطرح فيه قدرا أكبر من التفاصيل حول السفر الدولي.

وبموجب الخطة الحالية، لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 آيار/مايو على أقرب تقدير، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وساعدت زيادة توافر الاختبارات للكشف عن (كورونا) في التخفيف التدريجي للقواعد حيث يحق لكل شخص في إنجلترا إجراء اختبار سريع للكشف عن (كوفيد-19) مرتين في الأسبوع لمنع تفشي المرض واكتشاف الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.

واستطاعت بريطانيا مواصلة التعافي بعد أن أعطت لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" لأكثر من نصف السكان البالغين.

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