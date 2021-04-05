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شؤون فلسطينية

البرغوثي: لن نقبل بإجراءات الاحتلال ونرفض منحه حق الفيتو على إجراء الانتخابات

البرغوثي: لن نقبل بإجراءات الاحتلال ونرفض منحه حق الفيتو على إجراء الانتخابات
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، رئيس قائمة المبادرة للمجلس التشريعي، إنه يجب إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال إن حاول منعها وجعلها معركة مقاومة شعبية.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه لا يمكن تخيل  إجراء الانتخابات بدون القدس، لأنها جوهر الصراع وإجراء الانتخابات فيها يمثل تأكيداً على عروبتها و فلسطينيتها وعلى عدم شرعية ما قامت به إسرائيل من ضم وتهويد لها.

وتابع: بأن النضال لإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس بالغ الأهمية لأنه يؤكد مكانتها الثابتة كجزء من الأراضي المحتلة وكعاصمة لا بديل لها لفلسطين.

وقال البرغوثي: "إننا لن نقبل بإجراءات الاحتلال ولكننا نرفض منحه حق الفيتو على إجراء الانتخابات الفلسطينية ولذلك نصر على تحدي إجراءاته وفرض الانتخابات كشكل من أشكال المقاومة الشعبية إن حاول منعها".

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وتهديدها بفرض العقوبات عليها وإلغاء امتيازاتها إن حاولت تعطيل الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية أو منع الانتخابات في داخل مدينة القدس.   

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