"الطب الوقائي" بغزة: هناك زيادة على أعداد الحالات الخطيرة بشكل يومي





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه تم التأكد خلال الأيام الماضية، من وجود الطفرة الجديدة من فيروس (كورونا) كونها تتميز بقدرتها على الانتشار والتفشي السريع وتخص كافة فئات المجتمع.



وأكد ضهير بأن السلالة الجديدة تظهر الأعراض بشكل أكبر عند الأطفال والشباب، مشيراً إلى أن هناك تزايداً مستمراً في الإصابات و"ما زلنا على استعداد تام للتعامل مع كافة الأعداد من الإصابات التي ممكن أن تصل الى المستشفيات".



وشدد على أن هناك زيادة على أعداد الحالات الخطيرة بشكل يومي، ما يشكل ضغط على القطاع الصحي واستنزاف على المواد المتاحة.



وأكد رئيس دائرة الطب الوقائي، بوزارة الصحة، بغزة، بأن اللقاحات المتوفرة لدى الوزارة جميعها آمنة، نافياً تشكيلها أي خطورة على المتلقين للقاح.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، د. مجدي ضهير، إنه تم دراسة كافة الوقائع من كل الجوانب لمتابعة جميع ملفات جائحة (كورونا) فيما يخص استعدادات وزارة الصحة وقدرتها على التعامل مع الحالات ومتابعة المصابين والمخالطين والمعزولين في المنازل.