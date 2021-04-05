قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في القدس وآخر بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين بينهم أب وابنه عقب دهم وتفتيش منازلهم في القدس.



وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية فجرا واعتقلت الشاب فيصل لؤي عبيد ووالده لؤي فيصل عبيد، والشاب محمد وليد عبيد، بعد تفتيش منازلهم في حي عبيد من البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مخيم قلنديا وداهمت عددا من المنازل قبل أن تعتقل الشبان: محمود ابراهيم عزمي مطير، وخالد محمد عزمي مطير، ومؤمن منصور ورامي منصور.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم منزلين في بلدة العيزرية يعودان لعائلة العجلوني وعاثت خرابا وفسادا فيهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنا من بلدة سعير بمحافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سعد نمر حسين الفروخ من بلدة سعير شمال شرق الخليل، واقتادته الى جهة غير معلومة.



كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب بإعاقة مرورهم.