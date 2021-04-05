"المرور" بغزة: إصابة واحدة في حادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت "المرور" باستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.





وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد، نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن