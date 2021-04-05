دولي

إسرائيل: ريفلين يكلف اليوم أحد أعضاء (كنيست) لتشكيل الحكومة

إسرائيل: ريفلين يكلف اليوم أحد أعضاء (كنيست) لتشكيل الحكومة
ريفلين ونتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
يجري الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، اليوم المشاورات  النيابية مع ممثلي الكتل البرلمانية، توطئة لتسمية الشخصية النيابة الأوفر حظا من بين أعضاء (كنيست) لتكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة. 

وقد أصدر رفلين التعليمات للجهات المهنية في دار الرئاسة ببث هذه المشاورات على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز مبدأ الشفافية. 

وينهي رفلين هذه المشاورات مساء اليوم ومن ثم سيعلن عن الشخصية التي ستسلم كتاب التكليف، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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