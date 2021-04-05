الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جداً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.









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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-16 30-17 27-14 بيت لحم 25-16 30-17 27-14 رام الله والبيرة 24-15 29-16 26-13 طولكرم 27-19 32-19 28-16 نابلس 26-17 31-18 28-15 قلقيلية 27-19 32-19 28-16 جنين 28-18 33-19 30-15 سلفيت 25-16 30-17 27-14 طوباس 29-18 34-19 31-16 روابي 26-17 31-18 28-15 الخليل 24-15 29-16 26-13 غزه 26-19 29-19 27-17 أريحا 32-21 35-22 33-20 خانيونس 26-19 29-19 27-17 الأغوار الشمالية 30-19 33-20 31-18 رفح 27-18 30-18 28-16

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .