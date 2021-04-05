حاتم عبد القادر: حوار متواصل مع القائد مروان البرغوثي نأمل أن يصل إلى نتيجة

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، مساء الأحد، وجود حوار مع عضو اللجنة المركزية للحركة القائد الأسير مروان البرغوثي، دون تحديده للجهة التي تُحاوره.





وقال عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "الحوار متواصل بالفعل، والأخ مروان مع وحدة حركة فتح وتماسكها".





وأضاف "نأمل أن يصل هذا الحوار إلى نتيجة بما يحفظ ويعزز مكانة حركة فتح".





وفي سؤاله عمَّا إذا كان البرغوثي مصمماً على الترشح للرئاسة، أجاب عبد القادر: "بالتأكيد هو عازم على ذلك".





جدير بالذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أعلن صباح أمس الأحد، عن وجود حوار مستمر مع صديقه القائد مروان البرغوثي، مؤكداً حرص الأخير على وحدة الحركة وتماسكها كحرص أي واحد في القيادة الفلسطينية أو أيٍّ من قيادات (فتح).

خاص دنيا الوطن