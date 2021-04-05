أبو بكر: صرف رواتب الأسرى والمحررين بدءاً من الشهر المقبل عبر بطاقات بريدية

ولفت إلى أن العمل بالبطاقة البريدية سيكون بشكلٍ مؤقت.





جدير بالذكر أننا نتحدث عن أُسر ما يزيد عن أربعة آلاف أسير في سجون الاحتلال، وسبعة آلاف أسير محرر.

خاص دنيا الوطنكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، مساء الأحد، النقاب عن إيجادهم آلية جديدة لصرف رواتب المحررين وذوي الأسرى، بدءاً من شهر أيار/ مايو المقبل.وأوضح أبو بكر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أنه سيتم صرف رواتب المحررين وذوي الأسرى من خلال بطاقات بريدية، تُستعمل لصرافات آلية تم توزيعها على كافة فروع البريد بمحافظات الضفة الغربية.وأوضح أنه سيجري إصدار هذه البطاقات البريدية الأسبوع الجاري، مبيِّناً أنه جاري توزيع 25 صرافاً آلياً على كافة فروع البريد بالمحافظات الشمالية.وعمَّا إذا كانت نفس الآلية ستُطبق في غزة، أشار أبو بكر إلى أنهم يبحثون حتى اللحظة عن آلية مناسبة للصرف في القطاع.