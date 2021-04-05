شؤون فلسطينية

وفاة الشاعر والمفكر الفلسطيني عز الدين المناصرة

وفاة الشاعر والمفكر الفلسطيني عز الدين المناصرة
رام الله - دنيا الوطن
توفي الشاعر والمفكر الفلسطيني، عز الدين المناصرة، مساء أمس الأحد، في العاصمة الأردنية (عمان)، عن عمر يناهز 74 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وعز الدين المناصرة، شاعر ومفكر وناقد وأكاديمي فلسطيني، من مواليد بلدة بني نعيم، في محافظة الخليل، وحاز على عدة جوائز كأديب وكأكاديمي.

اقترن اسمه بالثورة والمقاومة الفلسطينية، وأطلق عليه برفقة  محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، (الأربعة الكبار) في الشعر الفلسطيني.

غنى قصائده مارسيل خليفة وغيره واشتهرت قصيدتيه (جفرا) و(بالاخضر كفناه)، ووصفه الناقد الفلسطيني، إحسان عباس، كأحد رواد الحركة الشعرية الحديثة.

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