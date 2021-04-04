وزارة الأسرى بغزة تعلن انجازاتها على مدار 15 عامًا

رام الله - دنيا الوطنتحدث وكيل وزارة الاسرى في قطاع غزة، بهاء المدهون عن انجازات الوزارة على 15 عاما خلال مؤتمر بمقر المكتب الإعلامي الحكومي.وقال المدهون خلال المؤتمر :"رسالة الوزارة تكمن في العمل على تحرير الاسرى ودعم كل الطرق لتحقيق ذلك وترسيخ مشروعية نضالهم كونهم أسرى حرية سجنوا على خلفية مقاومة الاحتلال وتنطبق عليهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إبقاء قضية الأسرى حيّة في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية وترسيخ علاقات بناءة مع كافة المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والمؤسسات الحقوقية، توفير حياه كريمة للأسرى وذويهم من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً واجتماعياً، تمكين وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع بما يكفل لهم حياة كريمة بعد خروجهم من السجون.وعن اهداف الوزارة،اشار المدهون الى أنه من الاهداف الاستراتيجية للوزارة :"توفير حياة كريمة للأسير وعائلته وتقديم الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم، لضمان حياة تليق بحجم تضحياتهم، تمكين الأسرى المحررين وتأهيلهم للاندماج في المجتمع ،الدعم المعنوي والاجتماعي لعائلات الأسرى ،تفعيل قضية الأسرى إعلاميا وميدانيا ونشر الوعي بأهمية التضامن معهم ،التفعيل القانوني والحقوقي لقضية الأسرى وتدويلها، لفضح جرائم الاحتلال ومحاكمته توفير حياة كريمة لأهالي الشهداء وللجرحى المقطوعة رواتبهم من قبل سلطة رام الله.ومن انجازات الوزارة ، أوضح المدهون :"محور توفير حياة كريمة للأسير وعائلته وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وذلك لضمان حياة تليق بحجم تضحياتهم ورعاية أبنائهم وأسرهم .صرف مخصصات ورواتب شهرية منتظمة للأسير واسرته حسب القوانين والأنظمة المعمول بها حيث يستفيد جميع الاسرى داخل السجون من هذه الخدمة وعددهم في غزة (270) تدفع منها مالية غزة شهريًا مبلغ قدره (366560) شيكل.واشار المدهون الى أن الوزارة تقدم خدمة التعليم الجامعي للأسرى داخل السجون وتسديد رسومها، حيث استفاد منها(1770) اسير، وتقديم خدمة تعليم الثانوية العامة للأسرى داخل السجون والتعليم الموازي وما دونها من مستويات التعليم، حيث استفاد من هذه الخدمة أكثر من 1000 أسير.ونوه المدهون الى أن الوزارة تقدخدمة اعتماد شهادات الدورات في مجالات مختلفة (ادارية، ثقافية، دينية، سياسية، الخ) التي يحصل عليها الاسير داخل السجن، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية، حيث تم اعتماد آلاف الشهادات، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم منح مالية في العديد من المناسبات لجميع عائلات الأسرى أبرزها (مكرمة الشهيد ابو ايمن شويدح _ وزير الأسرى السابق) بواقع (500$) دولار لكل عائلة أسير لعدد( (1000 عائلة بمبلغ إجمالي وقدره (500000$) دولار، ومنحة بواقع (100$) دولار لكل عائلة أسير عدد إجمالي (850)عائلة بمبلغ إجمالي مقداره (85000)$ دولاروأكد الوكيل المدهون أن الوزارة حصلت خلال هذه الفترة على مكرمة حج من خادم الحرمين خاصة بذوي الأسرى والأسرى المحررين على مدار ثلاثة مواسم حج حيث استفاد من هذه المكرمة ما يقارب (1000) حاج من ذوي الاسرى والاسرى المحررين، منوها إلى أن تقديم خدمة الإعفاء من رسوم التامين الصحي لذوي الاسرى داخل السجون (الزوجة، الابناء، الوالدين) بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاعفاءات (9000) مستفيد، موضحا أن هناك أيضا خدمة الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي والمدرسي لذوي الأسرى داخل السجون (الزوجة، الابناء) بالتنسيق مع بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية حيث استفاد من هذه الخدمة اكثر من (400) مستفيدواشار المدهون الى أن الوزارة تقدم خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون مع شركة الكهرباء على الاشتراك وفاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بعائلات الاسرى وعددهم (270)، حيث يتم خصم (100) شيكل عن كل فاتورة شهرية خاصة بعائلة الاسير، بمبلغ اجمالي شهري (27000)ش، كما وتم اعفاء اكثر من (600) عائلة اسير من رسوم الاشتراك وتخفيض المتراكمات المالية، وتقديم خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون مع البلديات على الاشتراك وفاتورة المياه الشهرية الخاصة بعائلات الاسرى وعددهم (270)، حيث يتم خصم (40) شيكل عن كل فاتورة شهرية خاصة بهم، بمبلغ اجمالي شهري (10800) شيكل، كما تم الحصول على إعفاءات من تراخيص البناء والتطوير لعدد (200) أسيراً.وعن تقديم المساهمات المالية، قال المدهون خلال المؤتمر :" أن الوزارة تعمل على تغطية نفقات بعض العلاجات لأهالي الاسرى وتكاليف عمليات زراعة النطف المهربة للأسير نفسه، وإعفاءات وخصومات أخرى بالتعاون مع المؤسسات الصحية غير الحكومية. حيث استفاد من هذه الخدمة (عشرات) من أهالي الأسرى، محور توفير حياة كريمة للأسير وعائلته وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وذلك لضمان حياة تليق بحجم تضحياتهم ورعاية أبنائهم وأسرهم .صرف مخصصات ورواتب شهرية منتظمة للأسير واسرته حسب القوانين والأنظمة المعمول بها حيث يستفيد جميع الاسرى داخل السجون من هذه الخدمة وعددهم في غزة (270) تدفع منها مالية غزة شهريًا مبلغ قدره (366560) شيكل، تقديم خدمة التعليم الجامعي للأسرى داخل السجون وتسديد رسومها، حيث استفاد منها(1770) اسير، تقديم خدمة تعليم الثانوية العامة للأسرى داخل السجون والتعليم الموازي وما دونها من مستويات التعليم، حيث استفاد من هذه الخدمة أكثر من 1000)) أسير، تقديم خدمة اعتماد شهادات الدورات في مجالات مختلفة (ادارية، ثقافية، دينية، سياسية، الخ) التي يحصل عليها الاسير داخل السجن، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية، حيث تم اعتماد آلاف الشهادات، تقديم منح مالية في العديد من المناسبات لجميع عائلات الأسرى أبرزها (مكرمة الشهيد ابو ايمن شويدح _ وزير الأسرى السابق) بواقع (500$) دولار لكل عائلة أسير لعدد( (1000 عائلة بمبلغ إجمالي وقدره (500000$) دولار، ومنحة بواقع (100$) دولار لكل عائلة أسير عدد إجمالي (850)عائلة بمبلغ إجمالي مقداره (85000)$ دولار، الحصول على مكرمة حج من خادم الحرمين خاصة بذوي الأسرى والأسرى المحررين على مدار ثلاثة مواسم حج حيث استفاد من هذه المكرمة ما يقارب (1000) حاج من ذوي الاسرى والاسرى المحررين.ونوه المدهون إلى أن خدمة خدمة الإعفاء من رسوم التامين الصحي لذوي الاسرى داخل السجون( الزوجة، الابناء، الوالدين) بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاعفاءات (9000) مستفيد، تقديم خدمة الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي والمدرسي لذوي الأسرى داخل السجون (الزوجة، الابناء) بالتنسيق مع بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية حيث استفاد من هذه الخدمة اكثر من (400) مستفيدتقديم خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون مع شركة الكهرباء على الاشتراك وفاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بعائلات الاسرى وعددهم (270)، حيث يتم خصم (100) شيكل عن كل فاتورة شهرية خاصة بعائلة الاسير، بمبلغ اجمالي شهري (27000)ش، كما وتم اعفاء اكثر من (600) عائلة اسير من رسوم الاشتراك وتخفيض المتراكمات المالية.وتابع المدهون بالقول :" تعمل وزارة الاسرى على تقديم خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون مع البلديات على الاشتراك وفاتورة المياه الشهرية الخاصة بعائلات الاسرى وعددهم (270)، حيث يتم خصم (40) شيكل عن كل فاتورة شهرية خاصة بهم، بمبلغ اجمالي شهري (10800) شيكل، كما تم الحصول على إعفاءات من تراخيص البناء والتطوير لعدد (200) أسيراً، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مساهمات مالية لتغطية نفقات بعض العلاجات لأهالي الاسرى وتكاليف عمليات زراعة النطف المهربة للأسير نفسه، وإعفاءات وخصومات أخرى بالتعاون مع المؤسسات الصحية غير الحكومية. حيث استفاد من هذه الخدمة (عشرات) من أهالي الأسرى.وأضاف المدهون :" اعمل الوزارة على تقديم خدمة سداد مبالغ غرامات مالية حكم الاحتلال بها أسرى داخل السجون، حيث استفاد من هذه الخدمة (8) من الأسرى. خدمة سداد مبالغ غرامات مالية حكم الاحتلال بها أسرى داخل السجون، حيث استفاد من هذه الخدمة (8) من الأسرى، منوها إلى أن الوزارة عملت على توظيف واستيعاب جميع الأسرى المحررين أصحاب مدد الاعتقال العالية في المؤسسات الحكومة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها حيث بلغ عدد الأسرى المحررين الذين تم استيعابهم على كادر وزارة الداخلية وبعض وزارات الحكومة (701) أسيراً محرراً.وتابع المدهون قائلا :" تعمل الوزارة على صرف (راتب مقطوع) شهري للأسرى المحررين أصحاب مدد الاعتقال المتوسطة حسب النظام، حيث يستفيد من هذه الخدمة أكثر من (1000)أسير محرر، تدفع منها مالية غزة شهريًا مبلغ إجمالي وقدره (448045) شيكل، وصرف راتب (بطالة مؤقتة) شهري للأسرى المحررين اصحاب مدد الاعتقال البسيطة، حسب المدة التي امضاها في السجن حيث تم صرف لعدد (200) أسير محرر.وأشار المدهون أن هناك خدمة التنسيق لصرف المستحقات والمساعدات المالية الخاصة بالأسرى المحررين القداما، حيث تم الصرف لعدد (600) اسير محرر،وخدمة توفير سكن للأسرى المحررين، حيث تم تسليم عدد (26) شقة سكنية للأسرى المحررين اصحاب مدد الأسر العالية الذين وقعت عليهم القرعة، في مشروع برج الصالحي (1) لإسكان الأسرى المحررين الممول من الجمهورية الايرانية الاسلامية على أرض حكومية والواقع في محافظة خانيونس، وقد بلغت تكلفة انشاء البرج (1000000)$ مليون دولار.وأوضح المدهون أنه وبقرار من الحكومة تشكيل جمعية وفاء الأحرار الخاصة بإسكان الاسرى المحررين، والتي اشرفت على بناء مدينة وفاء الأحرار بتمويل من دولة قطر الشقشقة على الأرض التي تبرع بها السيد ابو مدين والواقعة في جنوب مينة غزة، وتم تسليم عدد (280) شقة للأسرى المحررين الذين حرروا في صفقة وفاء الاحرار، حيث بلغت قيمة التمويل (25000000$) خمسة وعشرين مليون دولار، وتقديم خدمة التأهيل الاقتصادي للأسرى المحررين من خلال جلب دعم لتمويل (مشاريع اقتصادية صغيرة) خاصة بالأسرى المحررين بالتعاون مع جهاد مانحة، حيث استفاد من هذه الخدمة (70) اسير محرر بمبلغ اجمالي ($490000) اربعمائة وتسعون الف دولار.ونوه المدهون خلال المؤتمر الى أن الوزارة تقدم خدمة التأهيل العلمي الأكاديمي للأسرى المحررين من خلال تغطية رسوم التعليم الجامعي للأسير المحرر من جهات مانحة وبالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، لرفع المستوى التعليمي له وحصوله على شهادة أو مؤهل علمي يساعده في الاندماج في المجتمع وسوق العمل، وقد تم تقديم هذه الخدمة لعدد (300) أسير محرر، بتغطية مالية تقدر بــ (765000$) دولار.وأشار المدهون إلى أن الوزارة تقدم خدمة الاعفاء من رسوم التامين الصحي والرعاية الصحية للأسرى المحررين بالتعاون مع وزارة الصحة حيث يستفيد بشكل سنوي من إعفاء رسوم التامين الصحي (9000) أسير محرر، وتقم خدمة التدخل الصحي للأسير المحرر حيث يتم بالتعاون مع وزارة الصحة لاجراء فحص طبي شامل للأسير المحرر فور تحرره، إضافة الى تقديم دعم وتسهيلات واعفاءات كلية او جزئية للأسير المحرر اذا احتاج لعملية زراعة أطفال أو لعلاج وعمليات وفحوصات خاصة في مراكز طبية غير حكومية، وفق تعاون وتفاهمات مع هذه المراكز وبدعم من مؤسسات مانحة، وقد استفاد من هذه الخدمة (مئات) الأسرى المحررين، بتغطية مالية تقدر بــ (224000$) دولار اضافة الى الاعفاءات من المؤسسات.ونوه المدهون الى أن الوزارة الاسرى الى دعم مشاريع زواج الاسرى المحررين بشكل جزئي سواء بالأعراس الجماعية او بالدعم الفري وذلك بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجمعيات حسب الانظمة لديها، حيث تم دفع مبلغ ($4000) دولار لتزويج عدد (5) من المحررين، اضافة لدعم (العشرات) خلال الاعراس الجماعية.وفي النهاية أشار المدهون الى أن الوزارة تعمل على زيارة جميع الأسرى المحررين في بيوتهم على مدار العام والمشاركة في استقبالهم وتقديم التهاني بالإفراج عنهم مع تكريمهم بدرع الحرية، حيث تم زيارة واستقبال عدد (536) اسير محرر.