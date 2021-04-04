وزارة الحكم المحلي بغزة تفتتح مجموعة من المشاريع

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وتابع عوض: "قمنا ايضا بافتتاح مشاريع بمخيم البريج والزوايدة اضافة الى العديد من المشاريع المستقبلية والتي سوف يتم العمل عليها".



وأضاف عوض: "سوف نعمل على تخفيف اعباء المواطنين خاصة في ظل الحصار، تعمل الحكومة أيضا على تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني من أجل أن يطور ويصمد في حياته".









وتابع عوض: "قمنا ايضا بافتتاح مشاريع بمخيم البريج والزوايدة اضافة الى العديد من المشاريع المستقبلية والتي سوف يتم العمل عليها".وأضاف عوض: "سوف نعمل على تخفيف اعباء المواطنين خاصة في ظل الحصار، تعمل الحكومة أيضا على تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني من أجل أن يطور ويصمد في حياته".

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزارة الحكم المحلي بغزة، الأحد، مشاريع خاصة بعدد من البلديات داخل قطاع غزة، بحضور رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل الوزارة م. أحمد أبو راس.وانطلقت الجولة من مقر وزارة الحكم المحلي بغزة ، تجاه بلدية مخيم البريج ومن ثم بلدية الزوايدة وصولا الى مدنية خانيونس وتحديدا بني سهيلا وعبسان .ومن جانبه ، قال الدكتور عوض: "هذه المشاريع هي مشاريع بنية تحتية تقدم خدمة لحياة المواطنين وكلف هذا المشروع حوالي 2 مليون دولار، يتيح للمواطنين التنقل بسهولة وشمل أيضا انشاء شبكات صرف حي والبذات المناطق الحدودية لمنطقة خانيونس"