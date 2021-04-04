الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من بلدة السيلة الحارثية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، مساء الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود تيسير محمد طحاينة، أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالقرب من مدينة طولكرم، مشيرا إلى أن طحاينة أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.