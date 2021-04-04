بهدف عزل القدس.. الاحتلال يشرع بأعمال تجريف واسعة قرب العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بأعمال تجريف واسعة قرب قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها.



وقالت مصادر مقدسية إن أعمال التجريف جرت وما تزال مستمرة في الأراضي الواقعة ما بين قريتي الزعيم والعيسوية إلى الشرق من القدس المحتلة.



وأكدت المصادر أن الهدف من أعمال التجريف، هو فتح طريق استيطاني جديد ضمن ما يسمى بمشروع "E1" الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها.



ومشروع "E1" هو من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف المدينة المقدسة وما يربطها مع مدن الضفة الغربية، وقد صادقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999م وتم تأجيل تنفيذه عدة مرات.



ويشمل المخطط إقامة مستوطنة جديدة تضم 1500 وحدة استيطانية على تلة قريبة من العيسوية، وتطل على شارع جديد تم شقه لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع غرب القدس.



وسيخلق المشروع تواصلاً للاحتلال ومستوطنيه بين "معاليه أدوميم" والقدس، وسيشكل عازلاً إسرائيليًا في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل شرق القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية.