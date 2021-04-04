شبان يحرقون البرج العسكري على مدخل مخيم شعفاط

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق شبان فلسطينيون مساء الأحد، البرج العسكري التابع لسلطات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، جراء اعتداءات الأخيرة على المواطنين.



وهاجمت قوات الاحتلال الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى لإحراق البرج العسكري.