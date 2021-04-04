بدران: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، مساء الأحد، على وجود توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن حركة حماس مستعدة لخوض الانتخابات الفلسطينية، ولديها تصميم كبير للوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.



وأضاف بدران: "نحن نتقدم مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع وهذا ما تم التوافق عليه خلال حوارات القاهرة".



وشدد على أهمية مرسوم الحريات، مبينًا إلى أنه كان لابد منه لاشعار الناس بحقيقة التفاهمات الأخيرة؛ لإنجاح الانتخابات وتحقيق الوحدة.



وختم بدران حديثه، وقال: "ندعو أهلنا في القدس والضفة وغزة بالخروج والمشاركة في هذه الانتخابات التي تهدف لترتيب البيت الفلسطيني".