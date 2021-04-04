شؤون فلسطينية

الرئيس عباس للملك عبدالله: استقرار الأردن استقرار للمنطقة ومصلحة لفلسطين

الرئيس عباس للملك عبدالله: استقرار الأردن استقرار للمنطقة ومصلحة لفلسطين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في موجهة الأزمات والتحديات كافة.

وشدد الرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك، على أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص.

وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين.

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