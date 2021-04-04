شؤون فلسطينية

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
شرع مستوطنون الأحد، بإقامة نواة بؤرة استيطانية جديدة غرب مستوطنة "الحمرا" في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية المحتلة، بهدف تجميع مستوطنات الأغوار في مدينة استيطانية كبرى.

وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان وانتهاكات الاحتلال في منطقة الأغوار، عارف دراغمة، أن مستوطنة الحمرا التي أقامها الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي، في الأغوار الوسطى الفلسطينية، وسيطر حينها على أكثر من 50 ألف دونم.

وقال دراغمة إن المستوطنين اليوم يقومون بتأسيس بؤرة جديدة على بعد كم واحد إلى الغرب من مستوطنة الحمرا، بهدف ضم الأراضي الواقعة ما بين مستوطنة الحمرا والبؤرة الاستيطانية الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك بدعم من حكومة الاحتلال.

وأكد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهويدية واضحة، تتمثل بوضع كرفانات متناثرة من قبل المستوطنين وبناء البؤر الاستيطانية، وذلك بهدف تجميع كافة مستوطنات الاغوار في مدينة استيطانية كبرى.

وأفاد أن هذه الأراضي يسيطر عليها الاحتلال منذ سنوات ويمنع أصحابها من دخولها، وهي في الأصل تتبع لقرية بيت دجن في الأغوار.

وأقامت سلطات الاحتلال مستوطنتي "حمرا" و"ميخورا"، في محيط بيت دجن، وتقع مستوطنة "حمرا" في الجهة الشرقية للقرية، والتي تأسست عام 1971، ومعظمها مبني على أراضي قرية فروش بيت دجن المجاورة.

ومؤخرًا شهدت المنطقة الشرقية لقرية بيت دجن مواجهات مستمرة في أيام الجمعة، كونها مهددة بالاستيلاء عليها من الاحتلال لمصلحة الاستيطان.

وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.

وفي آذار/ مارس الماضي استشهد الشيخ عاطف يوسف حنايشة (48 عاما)، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر قمعها للمسيرة شرق بيت دجن.

وفقدت بيت دجن التي تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 44100 دونم، آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرا".

أخبار ذات صلة

بدران: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

بدران: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

الرئيس عباس للملك عبدالله: استقرار الأردن استقرار للمنطقة ومصلحة لفلسطين

الرئيس عباس للملك عبدالله: استقرار الأردن استقرار للمنطقة ومصلحة لفلسطين

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

242 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

242 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اتحاد المقاولين: الضغوط لن تمنعنا من استمرار فعالياتنا لاستعادة الارجاع الضريبي

اتحاد المقاولين: الضغوط لن تمنعنا من استمرار فعالياتنا لاستعادة الارجاع الضريبي

الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 59 وقتاً خلال شهر

الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 59 وقتاً خلال شهر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

242 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

242 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اتحاد المقاولين: الضغوط لن تمنعنا من استمرار فعالياتنا لاستعادة الارجاع الضريبي

اتحاد المقاولين: الضغوط لن تمنعنا من استمرار فعالياتنا لاستعادة الارجاع الضريبي

الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 59 وقتاً خلال شهر

الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 59 وقتاً خلال شهر

الاحتلال يعتقل شابًا من يعبد

الاحتلال يعتقل شابًا من يعبد

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك &#34;بهستيريا&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الضحك بآخر صورة له.. والجمهور يضحك "بهستيريا"

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

هل هددت رانيا يوسف المذيع نزار الفارس بالقتل ؟

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: شبيهة عبلة كامل تخطف الأنظار.. والجمهور في صدمة

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها &#34;سأنتشر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أصالة تثير الجدل بتصريحها "سأنتشر".. ما القصة ؟

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة &#34;تي&#34; يحدث ضجة على مواقع التواصل

بعد آلاف السنين على موتها.. شعر الملكة "تي" يحدث ضجة على مواقع التواصل

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم وقصي خولي في نوبة بكاء.. ما القصة ؟

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد الأزمة.. والدة حلا الترك تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: إبنة دنيا بطمة تثير الضجة بعد معايدتها لوالدتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد: جومانا مراد تنهار في عزاء إبنتها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

عربي

71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس &#34;كورونا&#34; في الأردن

71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تلامس الـ700 لليوم الثاني

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تلامس الـ700 لليوم الثاني

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس (كورونا) في مصر

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس (كورونا) في مصر

رئيس أركان الجيش المصري: نقف بجانب السودان في خندق واحد

رئيس أركان الجيش المصري: نقف بجانب السودان في خندق واحد