الاحتلال يعتقل شابًا من يعبد
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين .
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مأمون عبدالله عمارنة (19 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري "مابو دوتان" المقام على أراضي البلدة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين .
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مأمون عبدالله عمارنة (19 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري "مابو دوتان" المقام على أراضي البلدة.
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