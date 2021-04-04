الاحتلال يعتقل شابًا من يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين .



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مأمون عبدالله عمارنة (19 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري "مابو دوتان" المقام على أراضي البلدة.