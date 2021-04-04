وصول ثلاث شخصيات سياسية إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي لحاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، مساء الأحد، وصول 3 شخصيات سياسية إلى قطاع غزة.



وأفاد المكتب الإعلامي للحاجز بوصول كلا من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، ونائب رئيس الحكومة الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إلى القطاع.