شؤون فلسطينية

نقيب المحامين يستقبل الفريق جبريل الرجوب في مقر النقابة

نقيب المحامين يستقبل الفريق جبريل الرجوب في مقر النقابة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة المحامي أمجد الشلة والمحامي فادي عباس،  اليوم الأحد، الفريق جبريل الرجوب في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في مدينة رام الله.

وبدوره استعرض الفريق الرجوب الأوضاع الراهنة وتحدث عن العملية السياسية والانتخابات التشريعية التي ستجري في الشهر القادم ، وأكد بأن الانتخابات هي مطلب وطني من أجل تكريس الديمقرط وتجديد الشرعية الممتدة من الشعب، ولانها ايضا مطلبا وطنيا  لانهاء الانقسام.

 وأشار الى ضرورة أن تدعم النقابات المهنية والاتحادات العرس الديمقراطي القادم وان تاتي على جراحها بخصوص اي قضايا ومطالب نقابية وان تكون هذه النقابات والاتحادات شريك في هذا العرس الوطني.

من جانبه، رحب نقيب المحامين المحامين جواد عبيدات بالفريق الرجوب وقدم  نبذه  عن رؤية نقابة المحامين فيما يتعلق بالقرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي والفعاليات المطلبية للنقابة، وأكد على أن مسألة انهاء الانقسام هي من المطالب الرئيسية للنقابة التي نادت بها في جميع بياناتها، وأشار الى أن العملية الديمقراطية هي الخطوة الأولى لانهاء الانقسام، وهي حق مقدس واستحقاق لكل مواطن فلسطيني من أجل بناء الدولة الفلسطينية.

 وأضاف بأن مجلس النقابة والهيئة العامة  سيدعمون العرس الديمقراطي القادم من أجل أن تفرز نتائج هذه الانتخابات مجلس تشريعي منتخب يمثل الكل الفلسطيني، وشدد على ضرورة  وضع كافة الخلافات الداخلية جانبا من أجل نجاح العملية الانتخابية القادمة وعدم التشويش عليها.

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