الرئيس يعزي نبيل أبو ردينة بوفاة شقيقه

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، نبيل أبو ردينة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس الوزراء، بوفاة شقيقه أسامة، الذي توفي مساء اليوم في بيت لحم نتيجة مرض عضال.



وتمنى الرئيس للفقيد الرحمة، ولعائلته الصبر والسلوان وحسن العزاء.