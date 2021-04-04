شؤون فلسطينية

داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية"

داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزةئ عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء (6 أبريل)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

ودعت الهيئة في بيان مقتضب، المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.


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