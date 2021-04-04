شؤون فلسطينية

الهباش يفتتح المقر الجديد لمحكمة بديا الشرعية

الهباش يفتتح المقر الجديد لمحكمة بديا الشرعية
رام الله - دنيا الوطن
 افتتح الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ومحافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل، وبحضور رئيس بلدية بديا المهندس أحمد أبو صفية، المقر الجديد للمحكمة الشرعية في بلدة بديا بمحافظة سلفيت، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية وممثلي قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة .

وقال قاضي القضاة خلال كلمته في حفل الافتتاح أننا اليوم نضع لبنة جديدة في صرح دولتنا الفلسطينية لخدمة مجتمعنا الفلسطيني العظيم، معرباً عن سعادته بافتتاح مبنى المحكمة الشرعية الجديد، مقدما شكره لكل الذين ساهموا في هذا الإنجاز والذين لهم الدور الكبير في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية>

وذكر: "نحن اليوم في محافظة سلفيت ومدينة بديا على وجه الخصوص التي تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من سرطان الاستيطان ومصادرة الأراضي وهي تستحق منا كل الدعم والإسناد لتستمر في معركة الصمود أمام هذا الاحتلال المجرم وقطعان مستوطنيه"، مضيفاً : ان مقاومة الاحتلال تتخذ عدة صور وتشمل كافة مناحي الحياة ولا يمكن ان نختزل المقاومة في جهة أو شكل معين، مؤكدا ان البقاء والصمود في الأرض وبناء المؤسسات وخدمة الناس هو أحد اشكال المقاومة ".

وتابع: منذ مائة عام والشعب الفلسطيني مستمر في نضاله من أجل الحرية والانعتاق من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا ان استراتيجية القيادة الفلسطينية وبإشراف مباشر من قبل الرئيس محمود عباس تقوم على مسارين معا أولهما هو مقارعة ومقاومة الاحتلال بكل ما أوتينا من طاقة وقوة وهي تتخذ أشكالاً عدة بدءاً من ثورة البراق في عشرينات القرن الماضي ، والمسار الثاني هو مسار بناء الوطن وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي ستتحرر عما قريب بإذن الله وكل الشواهد التاريخية تقول ان فلسطين قادمة والاحتلال زائل .

وأضاف الهباش خلال كلمته ان المحاكم الشرعية في دولة فلسطين تحمل شعار " عدالة ناجزة وخدمة متكاملة بأفضل ما يكون بأقل كلفة وبأسرع وقت " ، ونحن في المحاكم الشرعية هدفنا خدمة الناس وإنجاز معاملاتهم.

من جانبه قال عطوفة اللواء عبد الله كميل محافظ محافظة سلفيت ان المحافظة تعاني من هجمة شرسة ومنظمة من قبل عصابات المستوطنين وبدعم كامل من حكومة اليمين في دولة الاحتلال وهي بحاجة لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، مضيفا ان افتتاح المحكمة الشرعية في بديا يأتي في إطار دعم صمود المواطنين في هذه المنطقة التي تقف في مواجهة السرطان الاستيطاني .

وأضاف كميل ان استمرار وتوسيع عمل المؤسسات الفلسطينية في كل تجمع فلسطيني في المحافظة يأتي من باب توطن الخدمة والتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على الخدمة التي يريدونها .

بدوره قال المهندس أحمد أبو صفية رئيس بلدية بديا ان افتتاح المبنى الجديد لمحكمة بديا الشرعية هو انجاز لكل اهالي البلدة مقدما شكره لقاضي القضاة الذي أكد على ضرورة توفير البيئة الملائمة لتقديم الخدمة الأفضل لأبناء شعبنا .

وقام قاضي القضاة بزيارة مقر محافظة سلفيت والتقى اللواء عبد الله كميل وبحث معه آفاق التعاون والجهود المشتركة بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز قيم العدالة والمحافظة على حقوق الآخرين وحماية المجتمع الفلسطيني والحفاظ على الأسرة الفلسطينية.

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